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Исмаили стал лучшим в рядах Шахтера, Зинченко - один из худших игроков Ман Сити

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Авторитетный портал WhoScored выставил свои оценки футболистам за матч Лиги чемпионов.
Исмаили в матче против Манчестер Сити
Исмаили в матче против Манчестер Сити
ФК Шахтер Донецк

Авторитетный портал WhoScored подвел итоги первого поединка группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити.

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По версии сайта, лучшим игроком в составе “горняков“ стал Исмаили, которому поставили 7.0. Футболист сделал 98 касаний мяча, 58 точных из 62 передач (94%), 4 удачные из 5 обводок (80%), выиграл 2 верховые дуэли, совершил 1 успешный из двух отборов (50%) и три потери.

Худшим футболистом поединка стал украинец Сергей Кривцов, который получил оценку 5.6.

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А вот в составе “горожан“ одну из худших оценок получил фулбек Александр Зинченко - 7.1. 22-летний украинец 86 раз коснулся мяча, отдал 65 точных из 70 передач (93%) и совершил 1 успешный из трех отборов.

Меньше него получили лишь центребки Отаменди и Фернандиньо, вратарь Эдерсон и появившиеся на замену игроки.

Напомним, Шахтер проиграл Манчестер Сити со счетом 3:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Исмаили, Шахтер, Шахтер Донецк, Александр Зинченко, Манчестер Сити, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гуляка_редкий    19.09.2019, 14:41
Оценка:  0
гуляка_редкий
Зина красава. так кротов раскатал. пас голевой при третьем голе
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