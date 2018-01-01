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Ред Булл Зальцбург - Генк 6:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Зальцбург выдал фееричный поединок на старте группового этапа Лиги чемпионов.

РБ Зальцбург - Генк: видео голов
РБ Зальцбург - Генк: видео голов
Getty Images

Во вторник, 17-го сентября, РБ Зальцбург провел первый за 25 лет матч в Лиге чемпионов, разгромив на своем поле бельгийский Генк со счетом 6:2.

Еще в первом тайме хет-триком отметился 19-летний Эрлинг Холанд, который таким образом установил сразу несколько достижений турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча РБ Зальцбург - Генк:

РБ Зальцбург - Генк 6:2
Голы: Холанд, 2, 34, 45, Хван, 36, Собослаи, 45+2, Ульмер, 66 - Лукуми, 40, Самата, 52.

РБ Зальцбург: Станкович - Кристенсен, Рамалью, Вобер, Ульмер - Минамино, Бернед, Юнузович, Собослаи (Окугава, 62) - Холанд (Дака, 72), Хван.

Генк: Куке - Мехле, Деваест, Лукуми, Уронен - Берге, Грошовски, Хейнен (Онуачу, 86) — Ндонгала (Хаджи, 72), Самата, Ито (Бонгонда, 46).

Предупреждения: Кристенсен, Бернед, Собослаи - Бонгонда, Самата.

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Теги: РБ Зальцбург, Ред Булл Зальцбург, Генк, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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