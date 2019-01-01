Кривцов: Наши собственные ошибки привели к пропущенным мячам
Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал результат матча против Манчестер Сити в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
“Мы до поединка знали силу Манчестера, понимали, что соперник любит больше контролировать мяч, усыпляя бдительность своими пасами, а уже потом находить зоны и вскрывать оборону за счет проникающих передач.
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В принципе, где-то переиграли нас в этом, где-то потеря концентрации, неправильное понимание позиции и собственные ошибки привели к пропущенным мячам.
Конечно, есть видеоанализ, на котором посмотрим игру, разберем, в чем были наши главные ошибки. И постараемся их не допускать“, - приводит слова Кривцова пресс-служба Шахтера.
Напомним, Шахтер проиграл Манчестер Сити со счетом 3:0.
Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.
Ранее исход противостояния прокомментировал защитник Шахтера Николай Матвиенко.
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