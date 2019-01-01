Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кривцов: Наши собственные ошибки привели к пропущенным мячам

Комментариев: 0
"Горняки" с крупным счетом уступили "горожанам" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Сергей Кривцов (слева) в матче против Манчестер Сити
Сергей Кривцов (слева) в матче против Манчестер Сити
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал результат матча против Манчестер Сити в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы до поединка знали силу Манчестера, понимали, что соперник любит больше контролировать мяч, усыпляя бдительность своими пасами, а уже потом находить зоны и вскрывать оборону за счет проникающих передач.

Читай также: Каштру: Мы потеряли баланс из-за нескольких неправильных позиционирований

В принципе, где-то переиграли нас в этом, где-то потеря концентрации, неправильное понимание позиции и собственные ошибки привели к пропущенным мячам.

Конечно, есть видеоанализ, на котором посмотрим игру, разберем, в чем были наши главные ошибки. И постараемся их не допускать“, - приводит слова Кривцова пресс-служба Шахтера.

Напомним, Шахтер проиграл Манчестер Сити со счетом 3:0.

Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.

Ранее исход противостояния прокомментировал защитник Шахтера Николай Матвиенко.

Поделись:
Теги: Сергей Кривцов, Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь