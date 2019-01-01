Малиновский и Пашалич - лучшие игроки Аталанты в проигранном матче Лиги чемпионов
Оба футболиста вышли на поле после второго тайма, когда итальянский клуб уже проигрывал со счетом 0:3.
Итальянская Аталанта дебютировала в Лиге чемпионов, правда не самым успешным образом. В первом матче группового этапа Аталанта проиграла загребскому Динамо со счетом 0:4.
После перерыва, когда команда уже пропустила три мяча, на поле появился украинский футболист Руслан Малиновский. Известное издание La Gazzetta dello Sport поставила Руслану 6 баллов - самый высокий результат среди игроков Аталанты.
Отметим, что на данный момент Малиновский довольствовался только тремя выходами на замену в новом клубе.
В составе “бергамасков“ еще один футболист получил такую же высокую оценку - Марио Пашалич, действия остальных членов команды были оценены хуже.
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