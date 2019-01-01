Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский и Пашалич - лучшие игроки Аталанты в проигранном матче Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Оба футболиста вышли на поле после второго тайма, когда итальянский клуб уже проигрывал со счетом 0:3.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
twitter.com/Atalanta_BC

Итальянская Аталанта дебютировала в Лиге чемпионов, правда не самым успешным образом. В первом матче группового этапа Аталанта проиграла загребскому Динамо со счетом 0:4.

После перерыва, когда команда уже пропустила три мяча, на поле появился украинский футболист Руслан Малиновский. Известное издание La Gazzetta dello Sport поставила Руслану 6 баллов - самый высокий результат среди игроков Аталанты.

Отметим, что на данный момент Малиновский довольствовался только тремя выходами на замену в новом клубе.

В составе “бергамасков“ еще один футболист получил такую же высокую оценку - Марио Пашалич, действия остальных членов команды были оценены хуже.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо З - Аталанта.

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Динамо Загреб, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь