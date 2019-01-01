Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гасперини: Игра с Динамо Загреб должна многому нас научить

Комментариев: 0
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражание загребскому Динамо (0:4) в Лиге чемпионов.

Читай также: Гасперини: Малиновский умеет забивать с дальних дистанций, раньше у нас не было такой опции

“Трудно переварить подобное поражение, но оно есть. С тех пор, как я здесь, в официальных матчах мы никогда не испытывали таких трудностей, как сегодня вечером. 

Они лучше справлялись с защитой, прессингом, они удивили меня с точки зрения интенсивности и скорости игры.

Динамо провело отличный матч, во втором тайме у нас были некоторые шансы, но удар от первого тайма был тяжелым. Эти игры должны многому нас научить“, - заявил Гасперини после матча.

Отметим, что в Лиге чемпионов дебютировал украинец Руслан Малиновский.

Напомним, что видео голов и обзор матча Динамо Загреб - Аталанта можете посмотреть на нашем сайте. 

Поделись:
Теги: Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Динамо Загреб, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь