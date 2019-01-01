Гасперини: Игра с Динамо Загреб должна многому нас научить

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражание загребскому Динамо (0:4) в Лиге чемпионов.

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“Трудно переварить подобное поражение, но оно есть. С тех пор, как я здесь, в официальных матчах мы никогда не испытывали таких трудностей, как сегодня вечером.

Они лучше справлялись с защитой, прессингом, они удивили меня с точки зрения интенсивности и скорости игры.

Динамо провело отличный матч, во втором тайме у нас были некоторые шансы, но удар от первого тайма был тяжелым. Эти игры должны многому нас научить“, - заявил Гасперини после матча.

Отметим, что в Лиге чемпионов дебютировал украинец Руслан Малиновский.

Напомним, что видео голов и обзор матча Динамо Загреб - Аталанта можете посмотреть на нашем сайте.