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Семин: Главные действующие лица - это футболисты

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Главный тренер Локомотива доволен победой над леверкузенским Байером.
Юрий Семин
Юрий Семин
Getty Images

Главный тренер Локомотива Юрий Семин прокомментировал победу над Байером (2:1) в рамках первого матча группового этапа Лиги чемпионов. 

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“Одно дело задание и тактические наработки, другое - исполнители. Главные действующие лица - это футболисты. Я хочу сказать им большое спасибо.

Сыграли дисциплинировано, четко представляли свою работу, поэтому и победили“, - сказал на пресс-конференции Юрий Семин.

Отметим, что победа Локомотива в Германии стала первой, одержанной в гостях в Лиги чемпионов с сезона 2002/2003. 

Напомним, что Локомотив находится в группе D, где также в соперниках Ювентус и Атлетико

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Теги: Юрий Семин, Локомотив, Байер, Лига Чемпионов, футбол
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