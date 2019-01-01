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Сарри: Результат с привкусом горечи

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Главный тренер Ювентуса разочарован результатом игры с Атлетико.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал подробности игры первого матча группового этапа Лиги чемпионов против Атлетико, которая завершилась вничью.

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“Думаю, мы играли хорошо, но результат для нас с привкусом горечи, потому что мы думали, что уже все в наших руках.

Нам нужно уделять больше внимания и больше концентрироваться при стандартных положениях. Мы поработаем над этим.

Решил выставить в стартовом составе Куадрадо, потому что подумал, что игра будет открытой, а Хуан сможет воспользоваться свободным пространством благодаря своей скорости.

Мне кажется, что мы хорошо работаем. И сегодня можно было увидеть те вещи, которые мы тренируем“, – поделился мнением Сарри на пресс-конференции.

Отметим, что Маурицио Сарри не считает итальянские клубы фаворитами Лиги чемпионов. 

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Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, Атлетико Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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