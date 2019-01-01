Сарри: Результат с привкусом горечи
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал подробности игры первого матча группового этапа Лиги чемпионов против Атлетико, которая завершилась вничью.
Читай также: Наполи - Ливерпуль 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
“Думаю, мы играли хорошо, но результат для нас с привкусом горечи, потому что мы думали, что уже все в наших руках.
Нам нужно уделять больше внимания и больше концентрироваться при стандартных положениях. Мы поработаем над этим.
Решил выставить в стартовом составе Куадрадо, потому что подумал, что игра будет открытой, а Хуан сможет воспользоваться свободным пространством благодаря своей скорости.
Мне кажется, что мы хорошо работаем. И сегодня можно было увидеть те вещи, которые мы тренируем“, – поделился мнением Сарри на пресс-конференции.
Отметим, что Маурицио Сарри не считает итальянские клубы фаворитами Лиги чемпионов.
Полная версия правил