Сарри: Результат с привкусом горечи

Главный тренер Ювентуса разочарован результатом игры с Атлетико.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал подробности игры первого матча группового этапа Лиги чемпионов против Атлетико, которая завершилась вничью.

Читай также: Наполи - Ливерпуль 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

“Думаю, мы играли хорошо, но результат для нас с привкусом горечи, потому что мы думали, что уже все в наших руках.

Нам нужно уделять больше внимания и больше концентрироваться при стандартных положениях. Мы поработаем над этим.

Решил выставить в стартовом составе Куадрадо, потому что подумал, что игра будет открытой, а Хуан сможет воспользоваться свободным пространством благодаря своей скорости.

Мне кажется, что мы хорошо работаем. И сегодня можно было увидеть те вещи, которые мы тренируем“, – поделился мнением Сарри на пресс-конференции.

Отметим, что Маурицио Сарри не считает итальянские клубы фаворитами Лиги чемпионов.