Гвардиола сравнил Шахтер под руководством Луческу, Фонсеки и Каштру

Наставник Манчестер Сити за свою карьеру провел 12 поединков против Шахтера.

В среду, 18-го сентября, донецкий Шахтер на своем поле проиграл Манчестер Сити со счетом 0:3 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы поединок против "горняков" был уже 12-м в карьере - три сезона он приезжает в Украину с Ман Сити, а до этого - вместе с Барселоной и Баварией. После поединка Пеп сравнил Шахтер под руководством трех последних тренеров.

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"Шахтер Луческу был весьма агрессивным - вспомните, игроки какого качества были во время его работы. Было реально сложно. С Фонсекой и Каштру все чуть более зонально. Есть сходства: много футболистов в середине, хороший билд-ап.

В оборонительном плане организация Фонсеки была лучшей. Но против Луческу было еще сложнее из-за невероятной агрессивности, ментальности команд. И вначале всегда тяжелее. А сейчас мне уже легче с Шахтером, ведь я хорошо знаю этого соперника и как противостоять ему, чтобы победить.

И, конечно, у меня были замечательные футболисты в Барселоне, Баварии, а сейчас - в Манчестер Сити", - цитирует Гвардиолу пресс-служба Шахтера.

Ранее Гвардиола отметил, что его команда хорошо оборонялась в матче против Шахтера и создавала много моментов.

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