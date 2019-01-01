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Симеоне: Мы не сдались и сражались за результат

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Главный тренер мадридского Атлетико доволен игрой с Ювентусом.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат с Ювентусом в рамках первого матча группового этапа Лиги чемпионов.

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“Нам чего-то не хватало в игре в первом тайме, а Ювентус еще и прибавил после перерыва. Но мне понравилось, что мы не сдались и сражались за результат.

Мы все время старались создавать ситуации, в которых мы могли бы доставить проблемы сопернику. Хименес, Витоло и Корреа были близки к успеху, так что это более чем заслуженное очко.

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Не считаю ничью ни хорошим, ни плохим результатом. Ювентус силен, у них опытные игроки, а средний возраст команды – 29 лет, у нас – 24 года.

Опыт помогает на таком уровне, вот почему такие матчи могут помочь нам в будущем. Важно не снижать интенсивность по ходу матча и верить в себя“, - заявил Диего Симеоне

Напомним, что видео голов и обзор матча Атлетико - Ювентус можете посмотреть на нашем сайте. 

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, Ювентс, Лига чемионов, футбол
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