Тухель: Левая нога Ди Марии - волшебна

Наставник ПСЖ выразил восхищение выступлением Анхеля Ди Марии в матче против Реала.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал выступление своих подопечных в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала.

"Это была настоящая командная игра ПСЖ . Игроки доказали, что готовы работать и прогрессировать. Иногда игра без Мбаппе, Неймара и Кавани может нам помочь. Люди не считают нас фаворитами, и это снимает давление с игроков.

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Ди Мария в течение года показывал, что способен играть на таком высоком уровне. Его левая нога - волшебна, а его статистика в ПСЖ - исключительна. Он всегда играет ключевую роль, забивает голы и отдает пасы.

К тому же, Анхель полезен и в защите. Он отлично закрыл Карвахаля, а также хорошо проявил себя слева в игре с Бернатом", - рассказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ПСЖ разгромил Реал со счетом 3:0 в матче Лиги чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ - Реал.