Навас: Странное ощущение - смотреть на игроков Реала, как на соперников

Голкипер ПСЖ поделился своими эмоциями от противостояния с мадридским Реалом.

В среду, 18-го сентября, ПСЖ принимал Реал в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором парижане завоевали уверенную победу со счетом 3:0.

В воротах ПСЖ стоял Кейлор Навас, который в летнее трансферное окно перебрался в стан парижского клуба. После поединка костариканец поделился своими эмоциями.

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"Когда мы были в подтрибунном помещении перед матчем, то я смотрел на игроков Реала, как на соперников. Это было странное ощущение для меня. Я ценю каждого из них, и наша дружба никуда не делась, она продолжается", - приводит слова Наваса Goal.com.

Отметим, что Навас подписал четырехлетний контракт с ПСЖ. За "сливочных" голкипер выступал с 2014-го года.

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