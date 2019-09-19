Коноплянка: Лучше мы сейчас получим такой "ляпас", чем в последней игре

Новичок "горняков" прокомментировал первый матч группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка подвел итоги матча против Манчестер Сити, в котором его команда потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:3.

"Результат по игре. Анализировать нечего, вы сами видели. Я думаю, нет разницы, с первых минут вышел на поле или в перерыве. Я не могу оправдываться, что мне было бы легче с первых минут.

Может быть, фланг был несколько перегружен. Но сейчас мне комментировать, я думаю, не нужно. Думаю, мы должны зайти в раздевалку и это все вместе обсудить, а не здесь.

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Лучше мы сейчас получим такой "ляпас", правильно? Чем в последней игре и вылетим. Я считаю, что это очень даже кстати, что такая команда преподнесла нам урок. Будем делать выводы", - рассказал Коноплянка во флеш-зоне.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Манчестер Сити.

Вашему вниманию также комментарий главного тренера "горняков" Луиша Каштру.