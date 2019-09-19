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Коноплянка: Лучше мы сейчас получим такой "ляпас", чем в последней игре

Комментариев: 3
Новичок "горняков" прокомментировал первый матч группового этапа Лиги чемпионов.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка подвел итоги матча против Манчестер Сити, в котором его команда потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:3.

"Результат по игре. Анализировать нечего, вы сами видели. Я думаю, нет разницы, с первых минут вышел на поле или в перерыве. Я не могу оправдываться, что мне было бы легче с первых минут.

Может быть, фланг был несколько перегружен. Но сейчас мне комментировать, я думаю, не нужно. Думаю, мы должны зайти в раздевалку и это все вместе обсудить, а не здесь.

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Лучше мы сейчас получим такой "ляпас", правильно? Чем в последней игре и вылетим. Я считаю, что это очень даже кстати, что такая команда преподнесла нам урок. Будем делать выводы", - рассказал Коноплянка во флеш-зоне.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Манчестер Сити.

Вашему вниманию также комментарий главного тренера "горняков" Луиша Каштру.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    19.09.2019, 10:25
Оценка:  0
zadneprohodchik
кто это?
Антибес    19.09.2019, 10:21
Оценка:  +1
Антибес
Клоун кривоногий,последняя игра для вас будет формальностью.Из группы вы не выйдете.
ofizep    19.09.2019, 10:23
Оценка:  -1
ofizep
Дай Бог шоб Динамо вийшло, і в чемпіонаті 7ма гра була виграшна.
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