Матвиенко: Пытались противодействовать игрокам Манчестер Сити, но не получилось

Защитник Шахтера заверил, что команда будет сражаться за победу в следующих играх.

Николай Матвиенко (справа) в матче против Манчестер Сити ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Сити со счетом 0:3 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

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“Наверное, сказался все-таки класс Манчестер Сити. Футболисты Сити все делают правильно, ошибок минимум. Это игроки мирового уровня, очень сложно против них играть. Пытались противодействовать им, но, как видите, ничего не получилось.

Не выполнили установку, я считаю, на игру“, - сказал Матвиенко в эфире телеканала Футбол.

В параллельном матче загребское Динамо одолело Аталанту, благодаря чему доказало, что не является аутсайдером группы C. По словам Матвиенко, победа Динамо не повлияет на расстановку сил в квартете.

“Их победа никак не повлияет. Дальше будем выходить и пытаться завоевывать победы. Думаю, так же, как и Манчестер Сити“, - заявил защитник.

Отметим, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко надеется, что Шахтер займет второе место в группе.

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