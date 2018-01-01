Зидан: Соперник держал нас под давлением, что позволило им забить три гола

Наставник Реала подвел итоги первого матча группового этапа Лиги чемпионов.

В среду, 18-го сентября, ПСЖ разгромил Реал со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан прокомментировал игру своих подопечных в этом поединке.

"Здесь не о чем говорить, ПСЖ полностью заслужил победу. Они были хороши во всем, а мы - нет. Мы не показали хорошую игру на таком уровне, а в таких условиях приходится тяжело. Соперник держал нас под давлением, что позволило им забить три гола.

Второй тайм был ничуть не лучше. У нас было 90 минут, но мы создали совсем немного моментов. Сегодня соперник был лучше, а нам нужно сесть и подумать о том, что произошло. Фактически, нас заживо сожрали в дуэлях", - приводит слова Зидана Marca.

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ - Реал.