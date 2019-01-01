Зинченко: Я долго мечтал сыграть против Шахтера именно в Украине

Украинец отметил, что ему было приятно сыграть против футболистов, с которыми он вместе выступает за национальную сборную.

Украинский защитник Манчестер Сити Александ Зинченко поделился своими эмоциями от победы над донецким Шахтером (0:3) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

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"На самом деле, это эмоции, которые не передать словами. Какое-то такое чувство приятное внутри. Я долго мечтал об этой игре против донецкого Шахтера - именно здесь, в Украине, с тех пор, как я ушел из клуба.

Я всегда с уважением относился к этому клубу, с большой любовью. Никогда в жизни у меня даже плохой мысли об этом клубе у меня не возникнет.

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Конечно, приятно играть против ребят, с которыми я выступаю за сборную. К счастью, сегодня результат был на нашей стороне. На самом деле, каждый игрок Манчестер Сити понимал и понимает, насколько хорошая команда Шахтер", - сказал Зинченко в эфире телеканала Футбол 2.

Украинец также отметил, что будет болеть за Шахтер и надеется, что "горняки" займут второе место в группе и выйдут в плей-офф.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Шахтер - Манчестер Сити.