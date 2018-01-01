Гвардиола: Мы очень хорошо оборонялись и создавали моменты

Наставник Манчестер Сити отметил, что его подопечные сыграли невероятный матч.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу своей команды над Шахтером в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы провели невероятный и очень солидный матч. Мы очень хорошо оборонялись и создавали моменты, особенно на первых минутах второго тайма, когда у нас была прекрасная возможность решить исход матча.

Мы взяли три очка на выезде и теперь все в наших руках. Если мы сможем побеждать дома, то уверенно выйдем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фернандиньо в защите? У меня было немного вариантов. Наверное, он - единственный центральный защитник, которого я мог поставить. Другие игроки тоже могут играть на этой позиции, но Фернандиньо очень умный и изобретательный игрок, а также отличный парень.

Он отлично отыграл в своем первом матче в этом сезоне. Конечно, у него большой опыт и он обладает авторитетом - игроки прислушиваются к нему в раздевалке, так что он важен для нас“, - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Ранее поединок с Манчестер Сити прокомментировал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Манчестер Сити.