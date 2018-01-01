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Каштру: Мы потеряли баланс из-за нескольких неправильных позиционирований

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Наставник Шахтера подвел итоги матча против Манчестер Сити.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер на своем поле уступил Манчестер Сити со счетом 0:3 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал результат этого поединка.

"Мы понимали, насколько будет сложно. У нас была явная цель - не позволять Манчестер Сити развивать атаки в центре. Мы хотели также достаточно быстро проводить наши атаки благодаря формированию треугольников, позиционной атаке.

Мы были той командой, которая очень уставала в обороне, и когда нужно было атаковать, ребята уже были уставшими. В этой игре было совсем наоборот, не так, как мы привыкли в чемпионате. Мы потеряли баланс из-за того, что было пара-тройка неправильных позиционирований", - отметил Каштру.

Португальский специалист также отметил, что некоторые действия его подопечных ему понравились.

"Что мне понравилось - то, что мы старались удерживать баланс. Когда мы оборонялись, решили поставить линию из четвертых, потом пятерых футболистов. Мораес должен был прессинговать игрока с мячом.

Когда мяч проходил бы на фланг, мы могли бы сместиться, и вингер бы садился в линию полузащиты, и мы не позволили бы Сити пройти между наших линий. Это мы смогли. Сити добрались до своих голов не так, как они делают это с другими командами - все случилось, прежде всего, из-за наших ошибок", - сказал Каштру.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Манчестер Сити.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол
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