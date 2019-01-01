Динамо З - Аталанта 4:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов-2019/20

Загребское Динамо без проблем расправилось с итальянской Аталантой.

Динамо З - Аталанта: видео голов twitter.com/gnkdinamo

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо из Загреба на своем поле разгромило Аталанту.

Еще к перерыву хорваты забили Аталанте три безответных гола. На второй тайм Джан Пьеро Гасперини сделал двойную замену, выпустив Марио Пашалича и Руслана Малиновского, однако забило только Динамо, сделав счет в этом поединке 4:0.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо З - Аталанта:

Динамо З - Аталанта 4:0

Голы: Леовац, 10, Оршич, 31, 42, 68.

Динамо З: Ливакович - Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич - Стоянович, Моро (Гояк, 73), Адеми, Леовац - Оршич (Иванушец, 76), Петкович (Гавранович, 83), Олмо.

Аталанта: Голлини - Толой, Джимсити, Мазьелло (Малиновский, 46) - Хатебур, де Роон, Фрелер (Пашалич, 46), Госенс - Иличич (Барроу, 88), Гомес - Сапата.

Предупреждения: Теофиль-Катрин, Моро - Джимсити, де Роон, Госенс.