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Атлетико - Ювентус 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Ювентус не сумел удержать победу в матче Лиги чемпионов-2019/20.

Атлетико - Ювентус: видео голов
Атлетико - Ювентус: видео голов
Getty Images

Мадридский Атлетико на своем поле сыграл вничью с туринским Ювентусом в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Старая сеньора" благодаря усилиям Куадрадо и Матюиди к середине второго тайма вела со счетом 2:0, но "матрасники" сумели вырвать ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико - Ювентус:

Атлетико - Ювентус 2:2
Голы: Савич, 70, Эррера, 90 - Куадрадо, 48, Матюиди, 65

Атлетико: Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Витоло, 76) - Коке, Сауль, Томас (Эррера, 76), Лемар (Корреа, 60) - Фелиш, Диего Коста

Ювентус: Щесны - Данило, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро - Хедира (Бентанкур, 69), Пьянич (Рэмси, 79), Матуиди - Куадрадо, Игуаин (Дибала, 79), Роналду

Предупреждения: Коста - Матюиди, Куадрадо

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Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, Ювентус, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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