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Шахтер - Манчестер Сити 0:3 видео голов и обзор матча

Комментариев: 1
"Горняки" на своем поле уступили Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Шахтер - Манчестер Сити: видео голов
Шахтер - Манчестер Сити: видео голов
ФК Шахтер Донецк

В среду, 18-го сентября, в Харькове состоялся первый матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал Манчестер Сити.

"Горняки" уступили "горожанам" со счетом 3:0. Команды играли в открытый футбол, однако поединок полностью был под контролем гостей поля.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Манчестер Сити:

Шахтер - Манчестер Сити 0:3
Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76.

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 75) - Марлос, Тайсон, Соломон (Коноплянка, 46) - Мораес (Дентиньо, 77).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Канселу, 80), Фернандиньо, Отаменди, Зинченко - Гюндоган, Родри (Менди, 83), де Брюйне (Б. Силва, 77) - Марез, Жезус, Стерлинг.

Предупреждение: Родри.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    19.09.2019, 08:45
Оценка:  0
zadneprohodchik
тупая шахта все свои моменты просралы
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