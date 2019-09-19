Шахтер - Манчестер Сити 0:3 видео голов и обзор матча

"Горняки" на своем поле уступили Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Шахтер - Манчестер Сити: видео голов ФК Шахтер Донецк

В среду, 18-го сентября, в Харькове состоялся первый матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал Манчестер Сити.

"Горняки" уступили "горожанам" со счетом 3:0. Команды играли в открытый футбол, однако поединок полностью был под контролем гостей поля.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Манчестер Сити:

Шахтер - Манчестер Сити 0:3

Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76.



Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 75) - Марлос, Тайсон, Соломон (Коноплянка, 46) - Мораес (Дентиньо, 77).



Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Канселу, 80), Фернандиньо, Отаменди, Зинченко - Гюндоган, Родри (Менди, 83), де Брюйне (Б. Силва, 77) - Марез, Жезус, Стерлинг.



Предупреждение: Родри.