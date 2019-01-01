Олимпиакос - Тоттенхэм 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Команды не сумели выявить победителя в стартовом матче группового этапа.

Олимпиакос - Тоттенхэм: видео голов twitter.com/SpursOfficial

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов Олимпиакос на своем поле принимал лондонский Тоттенхэм.

Команды показали яркий и результативный футбол, забив четыре гола на двоих, однако выявить победителя так и не сумели.

Смотрите видео голов и обзор матча Олимпиакос - Тоттенхэм:

Олимпиакос - Тоттенхэм 2:2

Голы: Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 (с пенальти) - Кейн, 26 (с пенальти), Моура, 30.

Олимпиакос: Жозе Са - Элабделлауи, Рубен Семеду, Мериа, Цимикас - Гильерме, Бухалакис - Масурас (Ранделович, 78), Вальбуэна (Бензия, 69), Поденсе - Герреро (Эль-Араби, 89).

Тоттенхэм: Льорис - Санчес, Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис - Уинкс, Ндомбеле (Сиссоко, 62) - Моура (Ламела, 76), Эриксен, Алли (Сон Хын Мин, 73) - Кейн.

Предупреждения: Гильерме - Уинкс.