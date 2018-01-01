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ПСЖ - Реал 3:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Парижане одолели мадридцев в стартовом раунде группового этапа еврокубкового турнира.

ПСЖ - Реал: видео голов
ПСЖ - Реал: видео голов
УЕФА

В Париже состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ всухую одолел Реал.

Парижане сумели забить три гола в ворота соперника, причем дублем отметился Анхель Ди Мария. Впрочем, “сливочные“ также отметились взятием ворот, однако их отметил арбитр.

В случае с Бэйлом судья воспользовался VAR и подтвердил, что валлиец играл рукой, а вот Бензема находился в офсайде, поэтому гол не был засчитан.

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ - Реал:

ПСЖ - Реал 3:0
Голы: Ди Мария, 14, 33; Менье, 90+1

ПСЖ: Навас - Тьяго Силва, Кимпембе, Менье, Бернат - Маркиньос (Эррера, 70), Верратти, Гуйе, - Сарабия (Диалло, 89), Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Ди Мария

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Милитао, Менди - Кросс, Каземиро, Родригес (Йович, 70) - Бэйл (Винисиус, 79), Бензема, Азар (Васкес, 70)

Предупреждения: Ди Мария (82), Бернат (90+3) - Карвахаль (32), Винисиус (82)

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Теги: ПСЖ, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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