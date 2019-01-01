Шахтер уступил Ман Сити в Лиге чемпионов

Манчестер Сити вновь разгромил Шахтер в Лиге чемпионов.

Донецкий Шахтер с разгромного поражения 0:3 от Манчестер Сити стартовал в Лиге чемпионов сезона-2019/20.

Донецкий клуб решил удивить соперника со старта и принялась атаковать первым номером, правда создавать моментов у ворот Эдерсона длительное время не получалось.

Зато гости реализовали фактически первый 100% момент. На 24-й минуте Илкай Гюндоган пробил в штангу с линии штрафной площади, и мяч отскочил точно в сторону одинокого Мареза. Алжирцу оставалось попасть в пустые ворота с нескольких метров

После конец тайма Манчестер Сити еще раз забил. Марез проник в штрафную площадь с правого полуфланга и вывел Гюндогана на удар. Хавбек "горожан" поразил ближний угол ворот Пятова.

Гости могли выигрывать и еще крупнее до перерыва, несколько верных шансов не использовали Кевин де Брюйне и Габриэль Жезус.

В перерыве Луиш Каштру произвел замену – вышел на поле Коноплянка, однако новичку клуба так и не удалось проявить своих способностей.

Во втором тайме мы увидели открытый футбол, но матч все равно проходит под диктовку Ман Сити. Редкие моменты были у Шахтера, но Мораем, например, не сумел реализовать выход один на один.

Не реализовали достаточно моментов и футболисты Ман Сити, но счет до разгромного они довели. Де Брюйне на 76-й минуте вывел Жезуса один на один с Пятовым, бразильский форвард был точен.

В следующем туре Шахтер на выезде сыграет против Аталанты.

Шахтер — Манчестер Сити 0:3

Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76.



Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 75) — Марлос, Тайсон, Соломон (Коноплянка, 46) — Мораес (Дентиньо, 77).



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Канселу, 80), Фернандиньо, Отаменди, Зинченко — Гюндоган, Родри (Менди, 83), де Брюйне (Б. Силва, 77) — Марез, Жезус, Стерлинг.



Предупреждение: Родри.