ПСЖ всухую разгромил Реал в стартовом матче Лиги чемпионов

Парижане на своем поле уверенно переиграли подопечных Зинедина Зидана.

В среду, 18-го сентября, состоялся первый матч группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Реалом. Поединок проходил в Париже на стадионе Парк-де-Пренс.

Сразу после стартового свистка хозяева поля создали два опасных момента, которые могли бы привести в итоге к взятию ворот. "Сливочные" постарались перевести игру на половину поля соперника, но надолго мяч в штрафной ПСЖ не задержался.

Подопечные Тухеля достаточно активно вели себя на половине поля Реала, что, в конечном итоге, привело к голу на 14-й минуте встречи. Бернат отпасовал под удар Ди Марии, а Анхель отправил мяч в ближний угол.

После забитого гола ПСЖ почувствовали себя более раскованно и гораздо увереннее выглядели на поле, чем их соперник. Именно это, а также индивидуальные качества Ди Марии, привели к еще одному голу на 33-й минуте, который стал вторым для Анхеля в этом поединке. Аргентинец получил пас от Гуйе и точным ударом отправил мяч в нижний угол ворот.

И вот, спустя две минуты, у Реала появился луч надежды – Гарет Бэйл прорвался к воротам Кейлора Наваса, получил мяч и перебросил его через вратаря, сократив разрыв в счете. Однако в этот момент вмешался VAR – голкипер Тейлор даже лично побежал смотреть повтор, и его решение было однозначным – Бэйл сыграл рукой, прежде чем нанести удар. Гол отменили.

После этого Королевский клуб немного ослабил напор, позволяя сопернику все чаще пробираться на свою половину поля. Как итог – после первого тайма ПСЖ из 6-ти ударов по воротам 3 направил в створ, и 2 из них были успешными. Реал же при 6-ти ударах ни разу не пробил в створ.

Второй тайм начался с активного прессинга со стороны гостей поля, которые настойчиво желали отыграться. Однако эти попытки не принесли особых плодов. Несколько моментов было у новичка "сливочных" Азара, однако он по-прежнему не сумел адаптироваться и не нашел общий язык с партнерами. В итоги на 70-й минуте Зидан убрал его с поля.

Хорошие моменты были и у подопечных Тухеля – несколько раз близок к взятию ворот был Сарабия и Ди Мария. В ответ на это мадридцы ответили быстрым переводом игры на сторону ПСЖ, где Бензема поразил ворота Наваса. Реал был готов праздновать, но боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.

Под занавес поединка, на 91-й минуте встречи Бернат и Менье красиво ворвались в штрафную Реала, прекрасно разобрались с Вараном и Милитао, после чего Томас пробил в пустые ворота, сделав счет 3:0.

Подопечные Зидана вновь продемонстрировали большие проблемы с качеством игры, а ПСЖ доказал, что способен побеждать даже без своих главных звезд в линии атаки.

Финальный свисток ознаменовал победу хозяев поля с крупным счетом и подарил ПСЖ 3 очка. Теперь парижане занимает первую строчку в группе А, так как в параллельном матче Брюгге и Галатасарай сыграли вничью. Во 2-м туре Реал примет Брюгге, а ПСЖ сыграет на выезде с Галатасараем.

ПСЖ - Реал 3:0

Голы: Ди Мария, 14, 33; Менье, 90+1

ПСЖ: Навас - Тьяго Силва, Кимпембе, Менье, Бернат - Маркиньос (Эррера, 70), Верратти, Гуйе, - Сарабия (Диалло, 89), Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Ди Мария

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Милитао, Менди - Кросс, Каземиро, Родригес (Йович, 70) - Бэйл (Винисиус, 79), Бензема, Азар (Васкес, 70)

Предупреждения: Ди Мария (82), Бернат (90+3) - Карвахаль (32), Винисиус (82)