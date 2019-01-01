Атлетико и Ювентус сыграли вничью в матче группового раунда ЛЧ

Подопечные Маурицио Сарри не смогли удержать преимущество в два мяча.

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико расписал мировую с Ювентусом. Матч состоялся в Мадриде и завершился со счетом 2:2.

Обе команды решили не тратить времени на разведывательные действия, устремившись в атаку практически с первых минут встречи. Активные действия привели к тому, что форвард хозяев Жоау Фелиш мог открывать счет в матче уже на 11-й минуте. Молодой португалец пробил в нижний угол ворот с дальней дистанции, но голкипер Ювентуса Войцех Щенсны вовремя среагировал и парировал удар.

А спустя несколько минут Фелиш получил навес и головой переправил мяч в ворота туринцев, но Войцех снова спас. Напряженная борьба в начале матча привела к большому количеству фолов. Первую желтую карточку судья показал уже в дебюте поединка, когда Матюиди жестко въехал в ногу соперника.

В середине первой половины встречи игра немного успокоилась и мячом завладели подопечные Маурицио Сарри. Это привело сразу к нескольким хорошим атакам туринцев. Матюиди и Криштиану Роналду поочередно проверили Яна Облака на прочность, но словенский голкипер показал мастерство и отбил все удары игроков Юве.

“Бьянконери“ могли открыть счет еще в первом тайме. На 35-й минуте Пьянич сильно пробил по воротам из-за пределов штрафной, после чего мяч срикошетил от защитника и пролетел всего в метре от перекладины. А через несколько минут Андрес Куадрадо пасом нашел в штрафной Роналду, но португалец не сумел переиграть Облака.

Счет в матче был открыт лишь в начале второго тайма. Постарался Куадрадо, который получил мяч на краю штрафной “матрасников“ и сразу же мастерски пробил в левый верхний угол ворот. Хозяева поля немного “поплыли“ после пропущенного мяча, что привело к еще одной опасной атаке Ювентуса. Гости выходили 3 в 2 с защитой Атлетико, однако Данило не смог удачно пробить по воротам со средней дистанции.

Несмотря на это, в середине второй половины встречи туринцы все таки увеличили свое преимущество. Второй гол забил Матюиди, который головой отправил мяч в ворота после паса Алекса Сандро с фланга.

Было видно, что подопечные Сарри расслабились после второго мяча. Это привело к увеличению количества атак Атлетико. Одна из них закончилась взятием ворот на 69-й минуте встречи. Хименес получил мяч после розыгрыша штрафного, скинул его в штрафную на Савича, а тот прострелил прямо по центру ворот.

Все надежды “матрасников“ мог разрушить Гонсало Игуаин, который вышел 1 на 1 с Облаком на 73-й минуте. Однако Ян уверенно отбил удар аргентинца.

Хозяева продолжали атаковать, понимая, что терять больше нечего. Одна из таких атак в концовке матча и привела ко второму голу Атлетико. На 90-й минуте Триппьер подал с углового на Эрреру, а тот идеально переправил мяч в ворота.

В итоге Ювентус и Атлетико набрали по одному очку и теперь занимают 2-е и 3-е место в группе D соответственно.

Атлетико — Ювентус 2:2

Голы: Савич, 70, Эррера, 90 — Куадрадо, 48, Матюиди, 65

Атлетико: Облак – Триппье, Савич, Хименес, Лоди (Витоло, 76) – Коке, Сауль, Томас (Эррера, 76), Лемар (Корреа, 60) – Фелиш, Диего Коста

Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира (Бентанкур, 69), Пьянич (Рэмси, 79), Матуиди – Куадрадо, Игуаин (Дибала, 79), Роналду

Предупреждения: Коста — Матюиди, Куадрадо