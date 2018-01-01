Украинский футболист вышел на замену в матче против Динамо Загреб.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский дебютировал в Лиге чемпионов в матче против загребского Динамо.

Главный тренер итальянской команды Джан Пьеро Гасперини в начале второго тайма выпустил украинца на замену вместо Андреа Масиелло.

К сожалению, Руслан не смог помочь своей команде. В выездном матче Аталанта крупно уступила Динамо со счетом 4:0.

Отметим, что для Руслана этот матч стал третьим в составе Аталанты.