Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский дебютировал в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Украинский футболист вышел на замену в матче против Динамо Загреб.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский дебютировал в Лиге чемпионов в матче против загребского Динамо.

Главный тренер итальянской команды Джан Пьеро Гасперини в начале второго тайма выпустил украинца на замену вместо Андреа Масиелло.

К сожалению, Руслан не смог помочь своей команде. В выездном матче Аталанта крупно уступила Динамо со счетом 4:0.

Отметим, что для Руслана этот матч стал третьим в составе Аталанты.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Руслан Малиновский, Аталанта, Динамо Загреб
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь