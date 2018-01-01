Малиновский дебютировал в Лиге чемпионов
Украинский футболист вышел на замену в матче против Динамо Загреб.
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский дебютировал в Лиге чемпионов в матче против загребского Динамо.
Главный тренер итальянской команды Джан Пьеро Гасперини в начале второго тайма выпустил украинца на замену вместо Андреа Масиелло.
К сожалению, Руслан не смог помочь своей команде. В выездном матче Аталанта крупно уступила Динамо со счетом 4:0.
Отметим, что для Руслана этот матч стал третьим в составе Аталанты.
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