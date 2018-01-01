Манчестер Сити вышел на первое место по количеству голов в ворота Шахтера в рамках ЛЧ

"Горожане" отметились 15 раз в пяти поединках.

Шахтер в домашнем матче трижды пропустил от Манчестер Сити в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Автором первого гола стал Рияд Марез, второй раз отметился Илкай Гюндоган. Третий гол на счету Габриэл Жузус.

Следовательно, в пятом поединке между командами в рамках Лиги чемпионов “горожане“ расписались в ворота донецкого клуба уже 15 раз.

Таким образом, английская команда побила рекорд Барселоны. Каталонцы в шести играх забили 13 голов в ворота “горняков“.

Напомним, на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити.