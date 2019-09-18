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Шахтер - Манчестер Сити: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Комментариев: 1
Донецкий клуб начнет свой путь в Лиге чемпионов-2019/20.
Шахтер - Манчестер Сити: стартовые составы
Шахтер - Манчестер Сити: стартовые составы
Getty Images

Шахтер и Манчестер Сити объявили свои стартовые составы на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Гюндоган, Родри – Марез, Де Брюйне, Стерлинг – Жезус.

Запасные: Браво, Агуэро, Бернарду Силва, Давид Силва, Менди, Канселу, Э. Гарсия.

Отметим, что несмотря на все опасения, Тайсон все же сумеет принять участие в матче. Украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко также выйдет с первых минут.

Матч Шахтер - Манчестер Сити состоится сегодня, 18-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Шахтер, Манчестер Сити, стартовые составы, Лига чемпионов
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Комментариев (1)
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Антибес    18.09.2019, 22:11
Оценка:  0
Антибес
Пидopы,даже по телеканалу"Украина"этот говноматч не покажут.)))))
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