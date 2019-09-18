Шахтер - Манчестер Сити: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Шахтер и Манчестер Сити объявили свои стартовые составы на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес.
Запасные: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Гюндоган, Родри – Марез, Де Брюйне, Стерлинг – Жезус.
Запасные: Браво, Агуэро, Бернарду Силва, Давид Силва, Менди, Канселу, Э. Гарсия.
Отметим, что несмотря на все опасения, Тайсон все же сумеет принять участие в матче. Украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко также выйдет с первых минут.
Матч Шахтер - Манчестер Сити состоится сегодня, 18-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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