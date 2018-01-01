Шахтер проиграл Манчестер Сити в Юношеской лиге УЕФА

"Горняки" начали свой путь на турнире с поражения.

В Харькове Шахтер принимал Манчестер Сити в рамках первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Поединок завершился победой гостей. В составе донецкой команды голом отметился Артем Бондаренко.

Шахтер U19 — Манчестер Сити U19 — 1:3

Голы: Бондаренко, 32 — Бернабе, 18, Козык, 27 (в свои ворота), Туайзи, 79

Шахтер U19: Трубин — Козик, Муравский, Якуба, Булеза — Гуров, Крыськив — Очеретько (Абдуллаев, 87), Бондаренко, Мудрик (Судаков, 78) — Сикан

Манчестер Сити U19: Мулден — Дионку, Манква, Харвуд-Беллис, Огбета — Бернабе (Найт, 90), Посо, Дойл — Брааф, Туайзи (Делап, 90), Роджерс (Деле-Баширу, 77)

Предупреждения: Якуба, Гуров, Сикан

Во втором туре Шахтер сыграет с Аталантой на выезде.