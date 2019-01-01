Сарри: Не думаю, что итальянские клубы фавориты Лиги чемпионов
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри в преддверии первого матча группового этапа Лиги чемпионов рассказал, кого считает фаворитом соревнований.
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“На данный момент я не считаю, что итальянские команды станут фаворитами Лиги чемпионов. За последние 20 лет мы потеряли позиции. Вина за это лежит на всех, от президентов клубов до журналистов.
Атлетико – одна из команд, которая может выиграть Лигу чемпионов. Трудно бороться против клубов АПЛ, ведь они вкладывают огромное количество денег в развитие футбола.
Атлетико потерял главного игрока - Антуана Гризманна, но получил одного не менее выдающегося – Жоау Феликса.
У этой команды есть игроки, чтобы победить кого угодно, но, к сожалению, на этом уровне требуются сила разума, техника, тактика и немного удач“, - заявил Маурицио Сарри на пресс-конференции.
Матч Атлетико - Ювентус состоится сегодня, 18-го сентября. Начало матча запланировано на 22:00.
Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на нашем сайте.
Напомним, что у главного тренера Ювентуса была обнаружена пневмония.
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