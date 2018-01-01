Симеоне: Против Роналду бесполезно готовить индивидуальную тактику

Наставник Атлетико отметил, что его команда достаточно настрадалась в матчах против португальца.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне выделил нападающего Ювентуса Криштиану Роналду накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Криштиану просто зверь. Против него бесполезно готовить индивидуальную тактику. Как бы ты не старался, он всегда опасен. Криштиану - сильный психологически, у него хорошая скорость и отличный дриблинг.

Мы много настрадались в матчах против него. Иногда мы побеждали, иногда проигрывали, но всегда знали: Роналду - настоящий зверь“, - цитирует Симеоне Football-Italia.

Напомним, матч Атлетико - Ювентус состоится сегодня, 18-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.