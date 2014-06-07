Шахтер - Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов

Шахтер примет Манчестер Сити в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Узнай, где можно посмотреть этот поединок в прямом эфире.

В среду, 18-го сентября, донецкий Шахтер сыграет с Манчестер Сити в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Где смотреть матч Шахтер - Манчестер Сити? В Украине прямую трансляцию этого противостояния покажет телеканал Футбол 2.

Отметим также, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит сказать, что команды уже третий сезон подряд встречаются на этом этапе турнира. В предыдущих четырех матчах "горняки" лишь раз обыграли английский клуб, в трех других встречах победу праздновали "горожане".

Напомним, букмекеры отдают предпочтение Манчестер Сити. Так, в компании Parimatch на успех “оранжево-черных“ принимают ставки с коэффициентом 9.40, в то время, как на победу “горожан“ можно поставить с коэффициентом 1.30. Ничейный результат оценили в 5.60.