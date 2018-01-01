Тренер Валенсии: Игроки показали свою ответственность перед клубом, болельщиками

Альберт Селадес про настрой в команде.

Главный тренер Валенсии Альберт Селадес прокомментировал победу в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против Челси 1:0.

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“Это была очень упорная победа. Игроки хотели бороться. Я думаю, что они показали ответственность перед тренерами, клубом и болельщиками. Мы должны гордиться ими сегодня.

Футболисты очень счастливы и знают, что сложно на выезде обыграть такую команду, как Челси. Нам нужно сохранять спокойствие.

Мы знаем, что находимся в таком же положении, что и до этой игры. Нам просто нужно продолжать усердно работать, чтобы улучшить нашу ситуацию“, - приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что игроки Валенсии устроили бойкот.