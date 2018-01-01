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Фавр: Это хорошие 0:0

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Главный тренер дортмундской Боруссии доволен игрой команды.
Люсьен Фавр
Люсьен Фавр
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал ничейный результат в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

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“Мы провели очень хороший второй тайм, много владели мячом и проявили терпение. У нас было достаточно моментов. Мы лучше прессинговали и играли выше. Из второго тайма мы многое можем извлечь.

В первой половине мы провели 10-15 хороших минут, потом они доминировали.

Мы знаем, что это очень сильная группа. Матч получился отличный, мы создали много моментов и здорово защищались. Это хорошие 0:0“, - приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА

Смотрите видеообзор этого поединка на нашем сайте.

Отметим, что болельщики дортмундской Боруссии устроили настоящий перфоманс в поддержку команды.

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Теги: Люсьен Фавр, Боруссия Дортмунд, Барселона, ЛЧ, футбол
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