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Тухель: Выделил бы Бензема, он один из самых недооцененных футболистов в мире

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Наставник ПСЖ поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Сегодня, 18-го сентября, ПСЖ примет Реал в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В преддверии поединка главный тренер парижского клуба Томас Тухель рассказал о планах на игру, а также выделил одного из игроков “сливочных“.

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“Мы должны быть весьма активны в атаке, а не сидеть в обороне, иначе Реал будет слишком часто получать мяч. Я хочу, чтобы мои подопечные были быстрыми и очень агрессивными на поле. Думаю, что это будет замечательный поединок.

Из игроков Реала я бы выделил Карима Бензема. Складывается ощущение, что он играет за Реал уже лет 25. Мы видели, как он играл в матче против Леванте. Считаю, что он - один из самых недооцененных футболистов в мире.

Бензема - игрок топ-уровня, он очень мобильный и умеет быстро передвигаться по полю“, - приводит слова Тухеля Marca.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча ПСЖ - Реал, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Томас Тухель, ПСЖ, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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