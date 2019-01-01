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Почеттино: Проиграть в финале ЛЧ всегда больно

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Эмоции после финала ЛЧ до сих пор не отпускают главного тренера Тоттенхэма.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов вспомнил поражение в финале против Ливерпуля

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“После финала в Мадриде прошло много времени, и, честно говоря, я много думал об этом летом. Проиграть в финале всегда больно, потому что ты не можешь отстраниться от эмоций. Пришлось подождать, чтобы начать сначала и все исправить.

Никто не позволит нам претендовать на финал Лиги чемпионов просто так, и это нормально. Это делает наш путь в Лиге чемпионов захватывающим.

Несколько месяцев назад мы играли в финале Лиги чемпионов, и, конечно же, в игре с Олимпиакосом мы будет считаться фаворитом.

Будет непростая атмосфера. Я уважаю соперника, нужно будет показать, почему мы считаемся фаворитами“, – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Матч Олимпиакос - Тоттенхэм состоится в среду, 18-го сентября, в 19:55 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что голкипер Тоттенхэма может покинуть команду.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, Ливерпуль, ЛЧ, футбол
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