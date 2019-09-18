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Шахтер подарил делегации Манчестер Сити вышиванки и сувенирные паспорта

Комментариев: 1
"Горняки" своеобразно отметили тот факт, что "горожане" приезжают в Украину уже третий сезон подряд.
Омар Беррада и Сергей Палкин
Омар Беррада и Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити состоялся официальный ужин представителей команд.

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Делегацию "горняков" возглавили генеральный директор клуба Сергей Палкин и амбассадор Дарио Срна, а "горожан" представили исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн.

Сергей Палкин с делегацией Манчестер Сити
Сергей Палкин с делегацией Манчестер Сити
facebook.com/Palkin.Sergey

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"Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", - написал Палкин на своей страничке в Facebook.

Делегация Манчестер Сити с вышиванками
Делегация Манчестер Сити с вышиванками
ФК Шахтер Донецк

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Сергей Палкин, Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.09.2019, 11:41
Оценка:  0
гость
а Суркис шубы судьям дарил, а вы всего лишь вышиванки - вот бомжи!
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