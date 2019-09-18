Шахтер подарил делегации Манчестер Сити вышиванки и сувенирные паспорта
Накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити состоялся официальный ужин представителей команд.
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Делегацию "горняков" возглавили генеральный директор клуба Сергей Палкин и амбассадор Дарио Срна, а "горожан" представили исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн.
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"Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", - написал Палкин на своей страничке в Facebook.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.
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