Шахтер подарил делегации Манчестер Сити вышиванки и сувенирные паспорта

"Горняки" своеобразно отметили тот факт, что "горожане" приезжают в Украину уже третий сезон подряд.

Накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити состоялся официальный ужин представителей команд.

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Делегацию "горняков" возглавили генеральный директор клуба Сергей Палкин и амбассадор Дарио Срна, а "горожан" представили исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн.

Сергей Палкин с делегацией Манчестер Сити facebook.com/Palkin.Sergey

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"Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", - написал Палкин на своей страничке в Facebook.

Делегация Манчестер Сити с вышиванками ФК Шахтер Донецк

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.

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