Анчелотти: Сказал Клоппу, что ему не надо беспокоиться
Главный тренер Наполи Карло Анчелотти подвел итоги первого матча группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля, в котором его команда добыла уверенную победу.
“С командами Клоппа всегда тяжело играть. Нам нужно было жертвовать собой, и, при этом, не терять свое лицо. У нас было несколько опасных потерь, а соперник был весьма агрессивен в прессинге. В целом я доволен тем, как мы играли, когда мячом владел Ливерпуль.
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Мои слова Клоппу после финального свистка? Я сказал ему не беспокоиться. Это сейчас он проиграл, а потом может взять и спокойно выиграть несколько матчей подряд. Так что я его успокоил“, - цитирует Анчелотти Football Italia.
Отметим, что ранее результат матча Наполи - Ливерпуль прокомментировал наставник “красных“ Юрген Клопп.
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