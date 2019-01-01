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Анчелотти: Сказал Клоппу, что ему не надо беспокоиться

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Итальянский специалист отметил, что с командами Юргена Клоппа всегда тяжело играть.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти подвел итоги первого матча группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля, в котором его команда добыла уверенную победу.

“С командами Клоппа всегда тяжело играть. Нам нужно было жертвовать собой, и, при этом, не терять свое лицо. У нас было несколько опасных потерь, а соперник был весьма агрессивен в прессинге. В целом я доволен тем, как мы играли, когда мячом владел Ливерпуль.

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Мои слова Клоппу после финального свистка? Я сказал ему не беспокоиться. Это сейчас он проиграл, а потом может взять и спокойно выиграть несколько матчей подряд. Так что я его успокоил“, - цитирует Анчелотти Football Italia.

Отметим, что ранее результат матча Наполи - Ливерпуль прокомментировал наставник “красных“ Юрген Клопп.

Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Карло Анчелотти, Наполи, Юрген Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол
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