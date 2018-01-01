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Вальверде: Никто не обещал нам легкой прогулки

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Эрнесто Вальверде поделился своими мыслями об исходе первого матча нового розыгрыша Лиги чемпионов.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

"У нас были хорошие моменты, но из-за допущенных ошибок Боруссия быстро отбирала у нас мяч и убегала в контратаки. Они, как всегда, хороши в этом деле, контратакуют на высоких скоростях.

Боруссия - очень сильная команда. Нам пришлось страдать на поле, но никто не обещал нам легкой прогулки", - приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Д - Барселона завершился в нулевую ничью.

Смотрите видеообзор этого поединка на нашем сайте.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Боруссия, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Лига Чемпионов, футбол
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