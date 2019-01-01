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Клопп: Это больно, ведь у нас были возможности

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Наставник Ливерпуля прокомментировал результат поединка против Наполи.
Юрген Клопп (справа)
Юрген Клопп (справа)
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи (0:2).

"Это больно, ведь у нас были возможности. Матч был достаточно открытым, но у нас было много контратак, которые мы так и не смогли реализовать. Во втором тайме получилась странная игра - они бежали, и мы бежали.

Думаю, что Наполи может выиграть Лигу чемпионов. Если у вас есть хороший план и хорошие футболисты, вам не надо быть лучшей в мире командой, чтобы выиграть этот турнир. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент", - цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Наполи - Ливерпуль.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Наполи, Лига Чемпионов, футбол
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