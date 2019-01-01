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Наполи - Ливерпуль 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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"Красные" с поражения стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Наполи - Ливерпуль: видео голов
Наполи - Ливерпуль: видео голов
Getty Images

Во вторник, 17-го сентября, Ливерпуль начал защиту чемпионского титула Лиги чемпионов матчем с неаполитанским Наполи.

"Красные" не сумели одолеть соперника, пропустив два безответных гола. Первый гол был пропущен с пенальти на 82-й минуте встречи, а уже на 92-й минуте "партенопейцы" удвоили свое преимущество.

Смотрите видео голов и обзор матча Наполи - Ливерпуль:

Наполи - Ливерпуль 2:0
Голы: Мертенс, 82 (с пенальти), Льоренте, 90+2

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи - Кальехон, Аллан (Элмас, 75), Руис, Инсинье (Зьелински, 66) - Мертенс, Лосано (Льоренте, 69)

Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Шакири, 87), Фабиньо, Милнер (Вейналдум, 66) - Салах, Фирмино, Мане

Предупреждения: Льоренте - Робертсон, Милнер

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Теги: Ливерпуль, Наполи, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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