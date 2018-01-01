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Боруссия Д - Барселона 0:0 обзор матча Лиги чемпионов

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Дортмундцы и каталонцы не сумели выявить сильнейшего.

Боруссия Д - Бапселона: обзор матча
Боруссия Д - Бапселона: обзор матча
Getty Images

Во вторник, 17-го сентября, дортмундская Боруссия на своим поле принимала испанскую Барселону в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команды за 90 минут не сумели выявить сильнейшего, а также не порадовали зрителей голами.

Смотрите обзор матча Боруссия - Бавария:

Боруссия Д - Барселона 0:0

Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Аканжи, Хуммельс, Геррейру - Витсель, Дилейни - Санчо, Ройс, Азар (Брандт, 73) - Алькасер (Бруун Ларсен, 87).

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Артур, Бускетс (Ракитич, 60), де Йонг - Гризманн, Суарес, Фати (Месси, 59).

Предупреждения: Дилейни, Азар - Пике, Семеду, Ракитич

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