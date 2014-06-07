Боруссия Д и Барселона расписали мировую в матче Лиги чемпионов

Дортмундский клуб имел возможность выйти победителем этой встречи.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 дортмундская Боруссия на своем поле принимала Барселону.

Командам не хватило 90 минут, чтобы распечатать ворота, поэтому поединок завершился ничейным результатом.

Первый тайм начался с нескольких опасных атак дортмундской Боруссии, однако защита "сине-гранатовых" успешно их нивелировала. Тогда как хозяева поля пытались играть через короткий пас, Барселона не стеснялась забрасывать мяч на Гризманна и 16-летнего Фати, которые играли на флангах атаки.

Несмотря на то, что первые 10 минут встречи Боруссия в большей степени контролировала ход игры, гости смогли перехватить инициативу и имели несколько возможностей открыть счет. Барселона пыталась навешивать на Суареса в штрафную и играть на добивании, тогда как "шершни" играли больше на скоростных контратаках.

На 25-й минуте Ройс имел возможность вывести свою команду вперед. Геррейро отличным пасом вывел немца один на один с вратарем, но Тер Штеген оказался на месте.

Первый тайм также не обошелся без травм. Левый защитник Барселоны Жоржи Альба потянул мышцу и не смог продолжить матч. Испанца заменил Серхио Роберто.

Свой момент имел вингер дортмундцев Джейдон Санчо на 39-й минуте. Алькасер мастерски скинул ему под удар, но мяч предательски полетел выше ворот.

Стоит отметить дебютанта Лиги чемпионов Фати. Игроки Барселоны не стеснялись задействовать 16-летнего вингера, который благодаря скоростным данным развивал атаки своей команды на флангах, однако первый тайм завершился без голов.

Первый опасный момент во второй половине встречи был у Барселоны. Луис Суарес прорвался в штрафную и опасно пробил с острого угла, однако голкипер "шмелей" Бюрке вовремя выставил руку и переправил мяч на угловой.

После этого удара Боруссия начала наседать на ворота соперника и перехватывать инициативу. Сначала Алькасер не смог дотянуться до мяча после неплохой передачи с левого фланга, а потом случился один из главный моментов этого матча.

На 55-й минуте встречи Семеду неаккуратно сыграл в собственной штрафной и сфолил на Джейдоне Санчо. Арбитр был неумолим и сразу указал на точку. Пробить пенальти решился Марко Ройс, но Тер Штеген в очередной раз подтвердил свой высокий уровень и парировал удар. К слову, голкипер немного схитрил и сделал шаг вперед во время удара Ройса, однако судья не увидел никакого нарушения со стороны немца.

Стоит отметить, что после этого момента на поле вышел Лионель Месси, который позже будет иметь свою единственную возможность забить.

Игроки Боруссии не стали падать духом после незабитого пенальти и продолжили атаковать. Впрочем, большая часть второго тайма прошла под диктовку хозяев, тогда как у Барселоны мало что получалось.

Марко Ройсу откровенно не везло в этой встрече. Футболист имел уйму возможностей выводить свою команду вперед. На 64-й минуте он неплохо пробил в ближний угол ворот, однако из-за рикошета мяч пролетел около штанги. Спустя некоторое время Ройс выиграл верховую борьбу и нанес удар головой - выше ворот. На 75-й минуте немец пренебрег очередной возможностью и ударил "по воробьям", находясь в штрафной Барселоны.

Вингер "шмелей" Юлиан Брандт, вышедший на замену вместо Азара, попытал удачу и мощно пробил с дальней дистанции. Тер Штеген был бессилен в этой ситуации, но мяч угодил в перекладину. Спустя минуту опять Ройс на добивании с нескольких метров дважды попал во вратаря "сине-гранатовых". Явно это был не лучший матч для немецкого хавбека в плане результативности.

Последние 10 минут поединка хоть и прошли в довольно высоком темпе, но моментов, которые угрожали воротам мы не увидели. Единственное - Лионель Месси на последних секундах имел возможность вырвать победу для своей команды. Аргентинец находился в штрафной площади соперника и нанес удар точно в створ соперника, однако на пути мяча оказались защитники.

В конечном итоге поединок Боруссия - Барселона неожиданно для многих завершился со счетом 0:0.

Боруссия Д — Барселона 0:0



Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс, Азар (Брандт, 73) — Алькасер (Бруун Ларсен, 87).



Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Артур, Бускетс (Ракитич, 60), де Йонг — Гризманн, Суарес, Фати (Месси, 59).



Предупреждения: Дилейни, Азар — Пике, Семеду, Ракитич