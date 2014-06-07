Наполи уверенно переиграл Ливерпуль в домашнем матче

Адриан делал все возможное, чтобы "красные" не пропустили.

В рамках первого тура Лиги чемпионов Наполи принимал на Сан-Паоло Ливерпулью

Команды подходили в оптимальных составах к игре, разве что у итальянцев не смогли сыграть оборонец Хисай и форвард Милик, а у англичан фулбек Клайн и голкипер Алиссон.

Судьей поединка выступил Феликс Брых.

После стартового свистка гости сразу ринулись вперед забивать. Уж очень не хотелось Ливерпулю снова проигрывать в Италии, ведь в прошлом сезоне в группе ЛЧ они не смогли выиграть ни одного гостевого поединка. Тем не менее, первый опасный момент возник как раз у хозяев: Адриан отразил два мощных удара Руиса подряд, после этого Лосано отправил мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Англичане после этого стали намного активнее идти к воротам Мерета, но удары гостям давались с трудом. Можно вспомнить разве что удар Мане с острого угла прямо во вратаря и "пушку" от Милнера, которая полетела сильно выше перекладины. Был еще отличный момент у "красных", когда Фирмино обязан был выводить сразу двоих игроков своей команды на свидание с вратарем, но бразилец по необъяснимым причинам решил пойти обыгрывать оборонцев.

В целом, первый тайм прошел в ровном темпе с небольшим перевесом гостей.

Вторая половина игры началсь с супер-момента Мертенса и космического, "марвеловского" сейва Адриана! Мертенс после подачи Мариу Руи с нескольких метров в прыжке ногой бил в ворота, и мяч летел в "девятку". Но бразилец... Он прыгнул, словно пантера и парировал этот удар. Скорее всего, этот сейв вы еще не раз увидите в YouTube-нарезках.

После этого момента инициативой преимущественно владели хозяева. Нельзя сказать, что они сильно прессинговали ворота английского клуба, однако мяч контролировали именно они. Тем не менее, опасных моментов у них практически не возникало. А вот Ливерпуль мог забивать дважды. Сначала гости убежали в контратаку, в завершении которой Мане должен был вывести Салаха на ударную позицию, но отдал плохой пас. Затем Манолас в простой ситуации подарил мяч Салаху, который сразу же пробил по воротам, а Мерет вытащил мяч из угла.

На 80-й минуте случился ключевой момент матча - Робертсон завалил Кальехона в штрафной площади - Брых не колебался и указал на 11 метров. Мертенс подошел к точке и реализовал пенальти, хотя Адриан даже дотянулся до мяча - 1:0.

"Красные" сразу побежали отыгрываться, но единственное, что смогли они организовать в атаке - это слабый удар Фабиньо головой. А вот "партенопейцы" осмелились на второе взятие ворот. Льоренте воспользовался неразберихой между защитниками Ливерпуля и спокойно переиграл Адриана - 2:0.

Таким образом, Ливерпуль проиграл свой первый поединок в сезоне, и продолжил свою серию без побед в гостях в рамках группы ЛЧ. Впрочем, ничего критичного не произошло.

Наполи - Ливерпуль 2:0

Голы: Мертенс, 82 (с пенальти), Льоренте, 90+2

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Кальехон, Аллан (Элмас, 75), Руис, Инсинье (Зьелински, 66) — Мертенс, Лосано (Льоренте, 69)

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Шакири, 87), Фабиньо, Милнер (Вейналдум, 66) — Салах, Фирмино, Мане

Предупреждения: Льоренте — Робертсон, Милнер