Фанаты Боруссии устроили яркий перфоманс перед матчем с Барселоной

"Шмели" в очередной раз подтвердили, что у них одни из самых лучших болельщиков, устраивающих грандиозные шоу на стадионе.

Дортмундская Боруссия на своем поле приняла каталонскую Барселону в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В преддверии поединка болельщики "шмелей" устроили яркий перфоманс на стадионе. Во время выхода команд на поле фанаты подбросили в воздух желтые и черные конфетти, которые образовали эмблему клуба.

Ранее сообщалось, что в матче Лиги чемпионов 19-летний игрок Ред Булл Зальцбург отметился хет-триком в первом тайме.