Фанаты Боруссии устроили яркий перфоманс перед матчем с Барселоной
"Шмели" в очередной раз подтвердили, что у них одни из самых лучших болельщиков, устраивающих грандиозные шоу на стадионе.
Дортмундская Боруссия на своем поле приняла каталонскую Барселону в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В преддверии поединка болельщики "шмелей" устроили яркий перфоманс на стадионе. Во время выхода команд на поле фанаты подбросили в воздух желтые и черные конфетти, которые образовали эмблему клуба.
#Borussia #Dortmund confetti choreo ahead of kick-off vs. #Barcelona this evening #bvbfcb #bvb pic.twitter.com/UeR9aruLkv— Matt Ford (@matt_4d) 17 сентября 2019 г.
Ранее сообщалось, что в матче Лиги чемпионов 19-летний игрок Ред Булл Зальцбург отметился хет-триком в первом тайме.
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