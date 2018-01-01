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Фанаты Боруссии устроили яркий перфоманс перед матчем с Барселоной

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"Шмели" в очередной раз подтвердили, что у них одни из самых лучших болельщиков, устраивающих грандиозные шоу на стадионе.
Фанаты Боруссии Д устроили красочный перфоманс
Фанаты Боруссии Д устроили красочный перфоманс
Getty Images

Дортмундская Боруссия на своем поле приняла каталонскую Барселону в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В преддверии поединка болельщики "шмелей" устроили яркий перфоманс на стадионе. Во время выхода команд на поле фанаты подбросили в воздух желтые и черные конфетти, которые образовали эмблему клуба.

Ранее сообщалось, что в матче Лиги чемпионов 19-летний игрок Ред Булл Зальцбург отметился хет-триком в первом тайме.

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Теги: Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Барселона, Лига Чемпионов, фанаты, перфоманс, видео
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