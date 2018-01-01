Интер - Славия 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Интер принял Славию в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Интер - Славия: обзор матча Getty Images

В Милане завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Интер принимал пражскую Славию.

Хозяева поля с трудом сумели спастись от поражения, забив важный мяч в компенсированное время.

Смотрите видео голов и обзор матча Интер - Славия:

Интер - Славия 1:1

Голы: Барелла, 90+2 - Олайинка, 63

Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку

Славия: Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85)

Предупреждения: Говорка, Асамоа, Мартинес, Политано, Соучек.