Интер - Славия 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Интер принял Славию в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В Милане завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Интер принимал пражскую Славию.
Хозяева поля с трудом сумели спастись от поражения, забив важный мяч в компенсированное время.
Смотрите видео голов и обзор матча Интер - Славия:
Интер - Славия 1:1
Голы: Барелла, 90+2 - Олайинка, 63
Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку
Славия: Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85)
Предупреждения: Говорка, Асамоа, Мартинес, Политано, Соучек.
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