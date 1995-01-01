Феноменальный дебют: 19-летний форвард Ред Булла оформил хет-трик в первом тайме

После первого тайма Генк проигрывает Ред Буллу со счетом 1:5.

Сегодня, 17-го сентября, Ред Булл Зальцбург на своем поле принимает бельгийский Генк в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже после первого тайма хозяева поля ведут со счетом 5:1. Примечательно, что хет-триком в этом поединке отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, для которого этот матч также стал дебютным в еврокубковом турнире.

Стоит сказать, что Холанд забил три гола в ворота соперника в возрасте 19 лет и 58 дней, и стал третьим в списке самых молодых авторов подобного достижения. Моложе были лишь легендарные Рауль (18 лет, 113 дней в 1995 году) и Уэйн Руни (18 лет, 340 дней в 2004).

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