Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Феноменальный дебют: 19-летний форвард Ред Булла оформил хет-трик в первом тайме

Комментариев: 0
После первого тайма Генк проигрывает Ред Буллу со счетом 1:5.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Сегодня, 17-го сентября, Ред Булл Зальцбург на своем поле принимает бельгийский Генк в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже после первого тайма хозяева поля ведут со счетом 5:1. Примечательно, что хет-триком в этом поединке отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, для которого этот матч также стал дебютным в еврокубковом турнире.

Стоит сказать, что Холанд забил три гола в ворота соперника в возрасте 19 лет и 58 дней, и стал третьим в списке самых молодых авторов подобного достижения. Моложе были лишь легендарные Рауль (18 лет, 113 дней в 1995 году) и Уэйн Руни (18 лет, 340 дней в 2004).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Лиги чемпионов-2019/20.

Поделись:
Теги: Ред Булл, Ред Булл Зальцбург, Генк, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь