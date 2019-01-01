Лион - Зенит 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Команды не сумели выявить победителя в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.
В Лионе состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Лионом и Зенитом, в котором команды не сумели выявить победителя.
Питерский клуб первым открыл счет в поединке, однако уже в начале второго тайма хозяева поля отыграли мяч ударом с пенальти.
Смотрите видео голов и обзор матча Лион - Зенит:
Лион - Зенит 1:1
Голы: Депай, 50 (с пенальти) - Азмун, 41
Лион: Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 85), Тузар, Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле
Зенит: Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Жирков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун (Оздоев, 47), Дзюба, Дриусси
Предупреждения: Азмун, Ракицкий, Кузяев, Коне, Шатов.
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