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Полузащитник Челси получил травму в дебютном матче Лиги чемпионов

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Мейсон Маунт покинул поле на 16-й минуте поединка.
Мейсон Маунт
Мейсон Маунт
Getty Images

Полузащитник Челси Мейсон Маунт получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии.

На девятой минуте поединка Франсис Коклен в подкате пытался выбить мяч, но попал в ногу Маунту. Отметим, что игрок Валенсии получил за свой фол желтую карточку.

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Маунт попытался продолжить игру, но уже на 16-й минуте поединка лег на газон и попросил заменить его. Вместо Мейсона на поле вышел Педро.

Таким образом, в своем дебютном матче в Лиге чемпионов Маунт провел лишь 16 минут из-за травмы.

На данный момент Челси и Валенсия сыграли первый тайм, счет в игре - 0:0.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити лишился защитника накануне матча против Шахтера.

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Теги: Челси, травма, Валенсия, Лига Чемпионов, футбол
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