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Интер на последних минутах спасся от поражения в матче со Славией

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Команды сыграли матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Интер едва сравнял счет в матче со Славией
Интер едва сравнял счет в матче со Славией
Getty Images

Миланский Интер под руководством Антонио Конте провел не самый удачный матч в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Интер с трудом сумел спастись от поражения в поединке против Славии, сравняв счет на 92-й минуте встречи. 

В следующем туре еврокубкового турнира Интер отправится на выезд в Барселону, а Славия на своем поле примет дортмундскую Боруссию.

Интер - Славия 1:1
Голы: Барелла, 90+2 - Олайинка, 63

Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку

Славия: Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85)

Предупреждения: Говорка, Асамоа, Мартинес, Политано, Соучек.

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Теги: Интер, Славия, Лига Чемпионов, результат матча, футбол
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