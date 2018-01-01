Интер на последних минутах спасся от поражения в матче со Славией

Команды сыграли матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Интер едва сравнял счет в матче со Славией Getty Images

Миланский Интер под руководством Антонио Конте провел не самый удачный матч в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Интер с трудом сумел спастись от поражения в поединке против Славии, сравняв счет на 92-й минуте встречи.

В следующем туре еврокубкового турнира Интер отправится на выезд в Барселону, а Славия на своем поле примет дортмундскую Боруссию.

Интер - Славия 1:1

Голы: Барелла, 90+2 - Олайинка, 63

Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку

Славия: Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85)

Предупреждения: Говорка, Асамоа, Мартинес, Политано, Соучек.